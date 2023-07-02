Mesudiye mahallesinde sokak üzerinde meydana gelen kavgada ortalık karıştı; 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Olay Mesudiye Mahallesi Gümüş sokakta meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir sokağa taştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdılar. Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı. Kavga sonucu 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralanan 3 polis ayakta tedavi edildi.