CHP İnegöl Belediye Başkan AdayI Ali Doğan, İlçe BaşkanI Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları İnegöl Rumeli kültür ve yardımlaşma Derneğini ziyaret ettiler.Dernek yönetimine ve üyelerine hitaben konuşan Doğan, projelerini ve vaadlerini anlattı.İnegölün hava kirliliği,deprem hazırlığı,kentsel dönüşüm,100 yıllık imar planı,otoparkların çoğaltılması gibi projelerine değinen Doğan, ayrıca ilkokul öğrencilerine beslenme çantası,halkkart,65 yaş üstüne ücretsiz. kahvehaneler,içilebilir su,İhtiyaç sahiplerine 1tl den ekmek gibi sosyal belediyecilik projelerini anlattı.

Büyük bir katılımın olduğu ziyaret hoş sohbet havasında geçti."