Bursa'nın birçok ilçesinde 20,21 ve 22 Eylül tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

20.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

20.09.2022 10:00 - 20.09.2022 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: YENİ, YUNUSEMRE

20.09.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler :ESENTEPE, YUNUSEMRE