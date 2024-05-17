İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan tarafından geliştirilen ‘Flora Dengeleyici Sprey’, havada bulunan partiküllerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir hava ortamı sunuyor.

İçeriğinde Lactobacillus ve Bacillus bakteri türlerini bulunduran sprey, havadaki patojen veya rahatsızlık verebilecek partiküllerin temizlenmesini sağlıyor. Böylece daha sağlıklı nefes alınmasını sağlayan sprey; toplu alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, hastanelerde kullanılabileceği gibi tekstil ürünlerine de püskürtülerek kullanılabiliyor. İstanbul Arel Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen ürün, doğaya herhangi bir zarar vermediği gibi içeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde salgın hastalıkların yayılmasını engelliyor. Bununla patent onayını alan spreyin herhangi bir yan etkisi olmadığı için 7’den 70’e herkes tarafından kullanılabiliyor.

Flora Dengeleyici Sprey hakkında bilgiler veren İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan, “İçeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde cildinizin maruz kaldığı ortamda oluşan patojen ya da sizi rahatsız edebilecek bütün partiküllerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Bu sayede siz onu ortama sıktığınızda, tekstil ürünlerinize sıktığınız zaman, arabanızın içerisine sıktığınız zaman daha sağlıklı bir hava ortamı sağlamış oluyorsunuz” dedi.

“Hava sahamızı doğal ürünlerle daha korunaklı hale getirebiliriz”

Üniversite laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda flora dengeleyici spreyin geliştirildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan spreyin kullanım alanı ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan, “Korona döneminden itibaren hava sahasında zararlı patojen bakteriler olabileceği, virüsler olabileceği ya da bize zarar verebilecek partiküllerin olabileceği ile ilgili bir bilgi edinmiş olduk. Maske ile korunduk ya da başka ajanlarla korunduk, dezenfektanlar kullandık ama aslında bu tür doğal içerikli ürünlerle de biz hava sahamızı sağlıklı hale getirebiliyoruz. Toplu alışveriş merkezleri, toplu taşımanın kullanıldığı yerler ya da okullar, hastaneler aklınıza gelebilecek kalabalık ortamlarda hava sahasını daha sağlıklı, daha korunaklı hale getirebiliriz. Bu sayede de ürünümüzü en küçük yaştan çocuklar dahil olmak üzere en büyük insanlar tüm alanlarda kullanabilecek. Ortamlarda bulunan hava arometize ürünlerin içerisine yerleştirilebilir. Araba parfümlerinin içerisine eklenerek kullanılabilir. Bu sayede siz seyahat ederken bile hava sahasını kaliteli hale getirmiş olacaksınız. Size zararı olabilecek partikülleri ortamdan kaldırmış olacaksınız. Bu yüzden çocuklar okullarda kullanabilirler. Hepimiz biliriz; bir çocuk hasta olduğu zaman bir anda yayılır ve hepsi hasta olur. Kullanım alanlarının içine otobüsler, seyahat şirketleri, klima havalandırma sistemlerini dahil edebiliriz. İlerleyen zamanlarda aparat geliştirerek içerisine sprey yerleştireceğimiz ve klima sistemlerine entegre edebileceğimiz ürünler geliştirmek istiyoruz ki ortam bununla havalandırılsın sürekli ve daha sağlıklı hale gelsin. Biz o ortamda biriken bize zarar veren partiküllerden olabildiğince uzak duralım “ açıklaması yaptı.

“Bu ürün kokusuzdur”

Flora dengeleyicinin kokusu olmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan ürünün aromatik yağlarla geliştirilebileceğini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan, “Bu ürün kokusuz bir ürün. Çünkü kokulu ürünlerin insanların üzerine nasıl bir etki yapabileceğini bilmediğimiz için böyle bir ürün geliştirdik. Ama ilerleyen zamanlarda belki aromatik yağlarla bir araya getirilerek kokulu versiyonlarını da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sayede hem ortama sağlıklı partikül vermek hem de onun böyle daha ferahlatıcı kokusu olacak türde ürünler geliştirmeyi düşünüyoruz“ şeklinde konuştu.

“Hem çevremizi koruyacağız hem sağlığımızı”

Geliştirilen ürünün musilaj sorununa da çözüm getirdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan flora dengeleyicinin çevreye herhangi bir zararının olmadığını vurguladı.

Türkcan, “Mesela bir dönem hepimiz biliriz; musilaj sorunu ortaya çıktı. Denizdeki bakteri popülasyonunun değişmesine bağlı olarak çıktı bunlar. Çünkü birçok fabrikanın atığı denize dökülüyor ve sonucuna baktığımız zaman fabrikalar havaya da bir sürü atık bırakıyorlar aslında. Bunları düşündüğümüzde çok fazla zararı olan ürünler var piyasada. Bir yandan fayda sağlıyor, bir yandan zarar veriyor. Bu ürünün herhangi bir zararı olmadığı için bu anlamda mesela musilaj temizliğinde dahi kullanılabiliyor. Orayı ıslah ediyor hatta. Bu yüzden oda spreyleri gibi, ozon tabakasına zarar verici ürünlerin yerine bu tür ürünlerin kullanılması çok daha faydalı olacaktır. Hem çevremizi koruyacağız hem sağlımızı koruyacağız. Bir şey yaparken bir şey yıkmamış olacağız. Bu anlamda oldukça faydalı” ifadelerini kullandı.

“Flora dengeleyici spreyin patent onayı alındı”

Flora dengeleyici spreyin patent onayının alındığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan ürünün bazı platformlarda satışa çıktığını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan son olarak “Biz flora dengeleyici sprey için bir patent başvurusunda bulunduk. Patent onayını aldık. Bundan sonraki kısımda ürünümüzün satışa çıkma kısmı devreye giriyor. Ürünümüz bazı platformlarda satışa çıktı, patent onayını aldığımız için. Şu anda satın alıp ürünü kullanabilecek durumdayız” şeklinde konuştu.