TÜİK’in resmi sayfasından yapılan açıklamada 2023 yılı karayolu ağında toplamda 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedinin maddi hasarlı, 235 bin 71 adedinin ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %83,1'i yerleşim yeri içinde %16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Yapılan açıklamada ülke genelinde 2023 yılında trafik kazalarında hayatını kişi sayısı 6 bin 548 kişi olurken, 350 bin 855 kişi ise yaralandı. Trafik kazalarında 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralı olarak götürüldüğü sağlık kuruluşlarında hayatını kaybetti.

2023 yılında ülke genelinde günde 644 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi.

BURSA’DA KAÇ KAZA OLDU

TUİK verilerine göre 2023 yılında Bursa ve ilçelerinde toplamda 63 bin 581 adet kaza olurken, kazaya kazalara karışan araç sayısı ise 1 milyon 143 bin 96 oldu. Bursa’da günde 174 adet kaza kayıtlara geçti.

BURSA’DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TUİK verilerine göre Bursa’da yaşanan kazaların 8 bin 467 adedi ölümü ya da yaralamalı olarak gerçekleşti. Bu kazalarda 168 kişi hayatını kaybetti. İstatistiklere göre Bursa genelinde 2 gün de bir kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bursa’da kazalarda olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 97 olurken, 71’i ise sevk edildikleri hastanede tedavi altındayken yaşamlarını yitirdi.

YARALI SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ

Bursa’da ayrıca oluşan kazalarda 12 bin 189 kişi yaralandı. Böylece Bursa ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında günde 33 kişi hastanelik oldu.