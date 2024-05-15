Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM; engelli vatandaşların AVM içerisinde kolaylıkla alışveriş yapması ve tüm ziyaretçilerin eşit fırsatlara sahip olmasını desteklemek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İnegöl AVM, Turkcell ile iş birliği yaparak ‘Hayal Ortağım’ uygulamasındaki ‘Yol Arkadaşım’ özelliğini ziyaretçilerinin kullanımına sundu. Böylece İnegöl AVM, görme engelli bireylerin cep telefonları aracılığıyla alışveriş merkezlerinde rahatça gezinmesine destek oluyor.

İnegöl AVM ile Yol Arkadaşım, görme engelli bireylere alışveriş merkezi içerisinde dolaşma, mağazaları bulma, ürünlerin yerini tespit etme gibi konularda cep telefonundan navigasyon aracılığıyla yardımcı olmayı amaçlıyor.

Hayal Ortağım uygulamasının Yol Arkadaşım özelliğinden faydalanmak için Bluetooth ve konum servislerinin açık olması ve aktif internet bağlantısı bulunması, navigasyonu kullanırken telefonun yere paralel şekilde tutulması gerekiyor. Ses ile desteklenen bu uygulamadan faydalanabilmek için öncelikle Hayat Ortağım uygulamasında ‘Yol Arkadaşım’ bölümüne giriliyor. Ardından AVM butonuna basılıp, açılan listeden gidilecek AVM seçiliyor. Seçilen AVM’ye girildiğinde ise tüm mağazaların listesi açılıyor. Mağazalar kategorilerine göre filtrelenebiliyor veya arama alanı kullanılarak bir mağaza aranabiliyor.