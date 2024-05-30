İnegöl Mahmudiye mahallesinde bir inşatta meydana gelen olayda montaj sırasında elini asansöre sıkıştıran genç yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Çavdar sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın asansör montajını yapmakta olan işçi Emin Anıl A.(15), asansörün hareket etmesi sonucu sol elinden yaralandı. Yaralanan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağında kesiler oluşan genç, Ambulansla Şehir hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI