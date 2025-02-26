Sürpriz katılımlarla gerçekleşen toplantıya TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, MYK üyesi ve Genel Parti Genel Sekreteri Yavuz Güleç, Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir, İnegöl İlçe Başkanı İbrahim Sargın ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kurşunlu mahallesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel Başkan Oktay Akçın, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek Türkiye'de emeklilerin haklarının savunulmadığını vurguladı. Akçın, "Arkadaşlar emeklilerin hakları aranmıyordu. Mecliste hiç kimse emeklilerden bahsetmiyordu. Ta ki 2008 yılına girinceye kadar. Asgari ücretin bir buçuk iki katı olan emekli maaşının geldiğimiz noktada bir kök maaşı diye bir sistem çıkarttılar. Maaş bağlama oranları ve maaşlarımız asgari ücretin yarısından aşağı düştü, bu zor koşullarda geçinmek tabii ki mümkün değil." dedi.

Türkiye'nin öncelikli sorunlarına da değinen Akçın, tarım ve hayvancılığın giderek yok olduğunu belirtti. "Bundan 15-20 yıl önce 30 yıl önce tarımda kendine yeten bir ülkeydik. Buğdayımızı, samanımızı, mercimeğimizi, fasulyemizi üretir, Türkiye'yi doyurur hatta dünyaya gönderirdik. Şimdi akşam bir inceleme yaptım, Turan Çömez bey de açıkladı bunu. Mercimek Türkiye’ye geliyor dışarıdan, kuru fasulye bile dışarıdan geliyor. Hayvan eti bile dışarıdan geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi Türkiye’de yapılacak şeyler. Bakın Çukurova‘yı gezdim, Adana bölgesini gezdim, Konya bölgesini gezdim. Toprak bile ekilmiyor artık, yapmıyor insanlar. Neden? Maliyet yüksek. Pekala maliyet yükselten nedenler ne? Mazot, su bedeli, elektrik bedeli, tohum bedeli. Bunlar ürünün maliyetini yükseltiyor. Maliyetini yükselttiği için de insanlar tarım yapmaktan vazgeçiyor. Adana bölgesinde iki ay önce ağaçlarda mandalina, portakal, limon kalmış, toplamıyor insanlar. Hatta bize dediler ki; "Arabayı, kamyonları getirin. Ağaçlarda ne var ne yok hepsini toplayın, para da istemiyoruz" dediler. Yani bu kadar insana tarım yapmaktan gına gelmiş. Pekala üretmeyen bir ülke nasıl yaşar? Arkadaşlar hep böyle dışardan alarak nasıl yaşar? Nereye kadar gider? işte bütün bunların çözülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Emeklilerin maaşlarının yetersiz olduğunu belirten Akçın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını söyledi. "TÜİK denilen ucube sistem diye bir kuruluş var. İşte bizim hepimizin maaş oranlarını hesaplar, enflasyon oranını hesaplar. Şu anda enflasyon oranını hesaplayacak o sepete koyacak ürünleri bilmiyoruz. Ne koydun onun içerisine %43 enflasyon çıkarttın. Bugün en az %83 enflasyon var. İTO %90'a yakın enflasyon var diyor, bağımsız kuruluşlar %120 üzerinde enflasyon var diyor. TÜİK %43 diyor. Ekmeğimizden her zaman bir dilim çalıyorlar arkadaşlar. Emekliler bu memleketin, bu devletin yükü değil. Bakın bunu bilelim, emekli olan arkadaşlara maaşları devlet ödüyor, kişiler ödemiyor. Sosyal kurumlarda emekli maaşları ödeniyor. Bu emekli maaşları 20 yıl 30 yıl çalışarak maaşın 4'te 1'ini maaşımız elimize geçmeden bir torbaya koyuyoruz. İleride emekli olduğumuzda bu kutudan her ay bize yetecek kadar maaş ver diyoruz. Emekli olmaya vaktimiz geldiğinde kapıyı çalıyoruz. Ben şu kutuya para koymuştum ya hani, ben artık emekli olacağım. Bana o kutudan para ver. Yok ki öyle bir kutu, öyle bir para. Altı mı delindi o kutunun aktı da gitti? Ya hatırı sayılır kişilere biz bunları verdik ve meclis başkanının talihsiz bir açıklaması var. 3 çalışan bir emekliye bakıyor diyor y. Ben kendi paramı istiyorum, kendi biriktirdiğim paramı istiyorum. Ha bankaya paranı koymuşsun ha sosyal fona koymuşsun, aynı şey. Yapmış olduğumuz hesaplara göre şu anda en az maaş alan emekli maaşının 42 ile 48 bin arası maaş alması gerekiyor. Biriktirdiği maaş oranına göre hele 35 40 yıl çalışanlar 100 bin TL'ye yakın maaş alması gerekiyor. Türkiye’nin genelini düşünürsek şehirde ev kiraları 15 bin TL. Geçen kent meydanının bir mikrofon uzattılar emekliye. Ne kadar maaş alıyorsun? O zaman 12500 TL'ydi. 12500 TL maaşım var. Kirada mı oturuyorsun diye soruldu. Evet kirada oturuyorum dedi. 12 bin TL maaş alıp 15 bin TL kira ödüyor."

Avrupa'daki emeklilerin hayat standartları ile Türkiye'deki emeklilerin yaşam koşullarını kıyaslayan Akçın, "Avrupalı, Türkiye’ye gelip emekli maaşıyla 1 hafta, 1 ay tatil yapıyor, otellerde her yerde. Bizim Türkiye emeklisinin neresi eksik? Biz emekliler olarak hepimiz bu memleketin hafızasıyız. 20 25 yıl bir kurumda çalışıyorsunuz. Gerek sağlık, gerek eğitim, gerek okul, gerek farklı alanlarda. İşte bu birikimlerimizi mecliste dile getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.