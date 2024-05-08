İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren adam kendini asarak canına kıydı.

Olay saat 05.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Yankı sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Alparslan K.(43) alkol aldıktan sonra iddiaya göre bunalıma girdi. Evine girip kapıyı kitleyen adam iple kendini astı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırıp içeri girdiğinde adamı ipten aldılar. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE