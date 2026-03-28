Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan çıkışında Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamil K. (65) yönetimindeki 59 YS 440 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Bedriye B. (43) idaresindeki 34 FJ 4232 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Bedriye B. (43), Aslıhan T. (32), A.A.T. (10), E.N.B. (9) ve Güler K. (60) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.