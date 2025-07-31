

Kaza saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün sokakta meydana geldi. Sürücü Ege S.(17) yönetimindeki bisiklet ile Muhammet S.(29) yönetimindeki 16 BMT 813 plaka motosiklet sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet ve motosikletten sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bisiklet sürücüsü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı..

Muhabir: ŞERİFE ÖZ