Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, şunları söyledi:

“Öncelikle nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. İnegölspor şehrimizin en önemli markası. Bu markaya sahip çıkmak hepimizin görevi. Kani başkanımız zorlu bir süreçte kulübü devraldı. Allah yardımcısı olsun. Bizler her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Siyasi parti olduğumuz için düğünlere ve sünnet cemiyetlerine davet ediliyoruz. İnegölsporluluk bilincini arttırmak ve kulübümüze destek olmak adına gittiğimiz sünnet cemiyetlerinde sünnet çocuklarına İnegölspor Store’den aldığımız İnegölspor forması ve atkısı hediye ediyoruz. İnegölspor bizim sevdamız. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.”



Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “Bizleri kabul ettiğiniz için başta İlçe Başkanımız Uğur Bayram olma üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama bunların üstesinden hep beraber geleceğiz. Sizlere de verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle gittiğiniz sünnet cemiyetlerindeki çocuklara İnegölspor’umuzun formasını ve atkısını hediye etmeniz çok önemli ve değerli. Bu duyarlı davranışınızın tüm ilçedeki STK’lara örnek olmasını diliyorum ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”dedi.