Kaza İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücü Muammer F. Yönetimindeki 16 F 7655 plakalı otomobil ile Sürücü İsmail G.(60) yönetimindeki 16 KM 722 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 KM 722 plakalı araçtaki yolcu Günnikar G.(86) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede