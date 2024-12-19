

Kaza geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Erol Derin(60) yönetimindeki 16 UP 689 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki eşi Nurgül Derin(51) ve komşusu Nuray E.(50)yaralandı.



Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen sürücü ve eşi Nurgül Derin ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Nurgül Derin, 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hayriye mahallesinde toprağa verilecek.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.