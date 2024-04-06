Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesinde evinde tadilat yapan Salih E.(37), spiral makinesi ile kesim yaptığı sırada eldiveni makineye kaptırdı. Spiral makinesi eline saplanan ve kanlar içinde kalan vatandaşa, ilk müdahaleyi iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Elindeki spiral makinesiyle ambulansa alınan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU