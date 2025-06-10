Gelen bilgilere göre, 10 Haziran’da başlayacak olan eğitim öğretim sürecinde okullarda yoğun bir dizi faaliyetin planlandığı ve bu kapsamda talimatların okul yönetimlerine iletildiği belirtiliyor. Ancak, kalan sekiz günlük kısa eğitim süresi boyunca öğrencilerin devamsızlık haklarını yoğun bir şekilde kullanabileceği beklentisi endişeleri beraberinde getiriyor.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin son güne kadar devam etmesi gerektiğini vurgularken, özellikle 16 Haziran tarihinde başlayacak “sene sonu etkinlikleri” ile ilgili olarak okullardan detaylı rapor ve etkinliklere ait fotoğraf talep ediyor. Bu durumun okul yönetimleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Öğrenci azlığı sebebiyle bazı okullarda planlanan etkinliklerin yapılamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği de dile getiriliyor. Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde görev yapan şube müdürlerinin, okullardaki bu etkinlikleri yerinde inceleyeceği ve denetleyeceği öğrenildi.

Eğitim camiası, yılın son haftalarında öğrencilerin okula devamını sağlamak ve planlanan etkinlikleri aksatmadan hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf edecek. Ancak devamsızlık haklarının kullanımı ve öğrenci sayılarındaki potansiyel düşüş, bu süreçte en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Bakalım önümüzdeki sekiz gün, okullarda nasıl bir tablo ortaya koyacak?