İnegöl Belediyesi, 22 Nisan Pazartesi günü 50’nci kez kapılarını açacak Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı öncesi trafikle ilgili bir dizi düzenleme yaptı. Okullar bölgesinin de bulunduğu fuar alanı bölgesinde yoğunluğu azaltmak ve alternatif girişler oluşturmak adına fuar alanı bölgesine 2 yeni giriş daha açıldı.

FUAR ALANINA 2 YENİ GİRİŞ AÇILDI

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimiz 22-27 Nisan tarihlerinde 50. Uluslararası Mobilya Fuarına ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından on binlerce misafirin ağırlanması beklenen fuar öncesi, Zabıta Müdürlüğümüz trafikle ilgili bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Özellikle fuar alanı girişinin okullar bölgesiyle aynı yerden olması nedeniyle burada oluşacak yoğunluğu azaltmak adına MODEF Fuar alanına 2 yeni giriş oluşturuldu. Fuar alanında okullar bölgesi girişine ilave olarak; Kültür Parkın Lunapark girişi ile Ahmet Türkel Çevreyolu Gazi Yaşamkent Sitesi önünden giriş çıkışlar yapılabilecektir. Düzenlemeler tamamlanmış olup, 19 Nisan Cuma (bugün) itibariyle alana 3 girişten de ulaşım sağlanacaktır. Fuar sonrası Kültürpark giriş ve çıkışları yeniden eski düzende devam edecektir.”