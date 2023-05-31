Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda masa üzerindeki gaz yağını içen 2 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Olay Mesudiye Mahallesi 1. Aydın sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Alparslan D., evde oyun oynamaya başladı. Masa üzerine çıkan bebek, içerisinde gaz yağı bulunan şişedeki sıvıyı içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kötüye giden bebek, Ambulansla Bursa Şehir hastanesi çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.