Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda Karalar köprüsünden atlayan genç yaralandı.

Olay ailesiyle tartışan genç intihar kararı aldı. Akhisar mahallesinde bulunan Karalar köprüsünün üzerine çıkan İsmail K.(17), dereye atladı. Dere içinde genci gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay polis, İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Genç dereden çıkarılarak alındığı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.