Çitli mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin açık alandaki samanları ve yemleri cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çitli mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin bahçesinde bulunan saman istifleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın ahırlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.