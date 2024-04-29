SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. İSKO Şubesi’nde, geleneksel hale getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 23 Nisan ruhuna uygun bir şekilde kutlandı.

SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. İSKO Şubesi’nde çalışan personelin çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenlendi. 27 Nisan Cumartesi gün İnegöl AVM’de bulunan CinemaPink Salonu’nda “Kung Fu Panda 4” çocuk filminde 250 çocuk doyasıya eğlendi. Çocuklara mısır, çikolata ve meyve suyu ikram edilirken. Çocuklar sinemada filmi keyfi yaparken aileler de çayını kahvesini içerek sohbet etme fırsatı yakalamış oldu.



“Kung Fu Panda 4” filmine aileler yoğun ilgi gösterirken 250 personel çocuğu filmi izlemiş oldu. Filmi izleyen çocuklara İSKO Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici ve ekibinde birlikte çalıştığı Ayşenur Özger Kızıltaş, Sevinç Civcik ve Derya Tüzün de eşlik etti.

Film sonunda Türk bayraklarını sallayarak çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, gösterimin ardından açıklamalarda bulunan İSKO Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici İSKO ailesini vurgulayarak kurum kültürü hakkında açıklamalarda bulundu. Binici devamında ise; Çocukları anne babalarının çalıştığı iş yeri hakkında bilgilendirirken, çocukların İSKO ailesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal aktivitelere önem verdiklerini söyledi.

İSKO Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici yaptığı açıklamayı; “Çalışanlarımızın yanında onların çocuklarını da unutmadık. Çalışan çocuklarımıza yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir sinema etkinliği düzenledik. Sinema etkinliğine 250 çocuğumuz katıldı. "Kung Fu Panda 4" filminde çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Filmin sonunda çok mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. İSKO ailesi olarak bu tür organizasyonları önemsiyoruz, hepimiz bir aileyiz” diyerek sonlandırdı.