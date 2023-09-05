Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çevredeki işyerlerine sıçrama tehlikesi bulunan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Metal Sanayi Sitesi Kamyoncular Garajı mevkiinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki işyerine sıçrama tehlikesi bulunan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma.