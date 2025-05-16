Toprak altında kalan işçi, mesai arkadaşları ve sağlık ekiplerince yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay 17.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmasını yapan taşeron firma çalışanları altyapı çalışması yaparken, işçi Kadri E.(51) çökme sonucu toprak yığını altına gömüldü. Vücudu toprak altında kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucu işçiyi çıkardılar. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar gelecek..