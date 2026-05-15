Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu’nda eğitim gören bedensel engelli bir öğrenci, okul asansörünün teknik bir arıza nedeniyle devre dışı kalması sonucu bulunduğu katta mahsur kaldı.

Müdür Yardımcısı Sırtında Taşıdı

Öğrencinin aşağı inemediğini fark eden Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Öğrencisini tekerlekli sandalyesinden sırtına alan Akgüneş, öğrencisini merdivenlerden güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Arkadaşlık ve Dayanışma Örneği

Öğretmenlerinin bu fedakarlığına, sınıf arkadaşları da aynı duyarlılıkla karşılık verdi. Diğer öğretmenlerin de desteğiyle öğrencinin tekerlekli sandalyesi öğrenciler tarafından el birliğiyle alt kata indirildi. Okul koridorlarında yaşanan bu yardımlaşma anları, çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.

Okul Müdüründen Teşekkür Mesajı

Yaşananları sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaşan Okul Müdürü Zafer Kahraman, "Gelecek nesillerin teminatı öğrencilerimize anne-baba şefkatiyle yaklaşan bu güzel öğretmenlerimize; arkadaşını yalnız bırakmayan ve yardım etmeye çalışan öğrencilerimize gönülden sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki okulumuz sizler gibi öğretmenlere sahip, iyi ki varsınız."