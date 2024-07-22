Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü A.Y. Yönetimindeki otomobil, Sürücü Y.Ç. Yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu