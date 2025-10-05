Dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde herkesi şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Üniversite öğrencisi genç bir kadın, arkadaşıyla sohbet ederek mağazaya yöneldiği sırada aniden beklenmedik bir saldırının hedefi oldu.

Kocaeli Gündem gazetesinin haberine göre; genç kadın, tanımadığı bir kadının etek giydiği bahanesiyle önce sözlü tacizine maruz kaldı, ardından fiziksel saldırıya uğradı.

Olayın ardından polis merkezine giderek ifade veren genç kadın, saldırgandan şikayetçi olduğunu belirtti.