İnegöl Belediyesi tarafından açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda ‘İlçe Emniyet Yıl Bazlı Trafik Kaza İstatistikleri’ ile ‘İlçe Jandarma Yıl Bazlı Trafik Kaza İstatistikleri’ paylaşıldı. Verilerde 2024 yılında İnegöl’de emniyet ve jandarma bölgesinde her gün ortalama 4 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 kişi yaralanıyor.

EMNİYET

‘İlçe Emniyet Yıl Bazlı Trafik Kaza İstatistikleri’nde İnegöl’de 2024 yılında bin 278 adet yaralamalı trafik kazası sayısı meydana gelirken, bu kazalarda bin 982 kişi yaralandı.

JANDARMA

‘İlçe Jandarma Yıl Bazlı Trafik Kaza İstatistikleri’nde ise 2024 yılında 119 adet yaralamalı trafik kazası sayısı meydana gelirken, bu kazalarda 227 kişi yaralandı.