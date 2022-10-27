Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda vatandaşlar, işyerine giren hırsızlık şüphelisini darp ederek hastanelik ettiler.

Olay Orhaniye mahallesi Demircioğlu sokakta meydana geldi. Y.Ç. İsimli şahıs girdiği işyerinden malzemeleri çalıp kaçarken, esnaflar tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, esnafla tarafından sokak ortasında darp edildi. Yumruklarla kanlar içinde kalan şüpheli, yere yığıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı.