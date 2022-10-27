Çoban merada ölü bulundu

İnegöl'de meydana gelen olayda küçükbaş hayvanlarını merada otlatan çoban, namaz kılarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay Yeniceköy Mahallesi Bursa-Ankara karayolu yakınındaki merada meydana geldi. Küçükbaş hayvan sürüsünü merada otlatan Seyithan C.(60), yeşil alanda namaz kılmaya başladı. Namaz kıldığı sırada fenalaşan adam yere yığıldı. Bir süre sonra dedesinin yanına gelen torunu, dedesini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Çobanın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.