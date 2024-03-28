Sosyal medya hesapları üzerinden doğa yürüyüşü ve kampçılık paylaşımları yapan bir kullanıcı yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerinde çekti. Kullanıcı paylaşımında yeni doğa yürüyüşü rotası ararken harita üzerinde savaş uçağı enkazına denk geldiğini iddia etti.

Ayrıca iddialarını video ve fotoğraflarla destekleyen kullanıcı enkazın kime ait olduğuna dair bir paylaşım yaptı. İddiaya göre enkaz 21 Ekim 1981 tarihinde vefat eden Hava Pilot Yüzbaşı Sabahattin Çulha’nın kullandığı savaş uçağına ait. Kullanıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Sabahattin ÇULHA’nın liderliğinde üç uçaktan oluşan 191’inci Filo Komutanlığı uçucuları da geçişlerini güzel bir şekilde yaptılar ve Eskişehir-Tavşanlı rotasını uçarak Balıkesir’e inmeyi planladılar. Ancak hava oldukça kapalıydı. Görerek şartlarda bu rotayı uçmaları mümkün değildi. Bu nedenle kuzeyden, Uludağ civarından Balıkesir’e yaklaşmaya karar veren Yüzbaşı Çulha, kolundaki iki uçakla birlikte, üçlü kol halinde Uludağ istikametine yöneldi. Asgari emniyet irtifasını hesaplarken muhtemelen yanlış bir hesap yapmış olmalı ki, kısmen bulutlarla kaplı Uludağ’ın eteklerinden geçerken önlerine çıkan hesapsız bir tepeye Çulha Hoca’nın uçağı çarptı. Lider uçak tepeye çarparken, kolundaki iki uçak son anda yukarıya doğru çekerek, tepeye çarpmaktan kurtulmayı başardılar. Hiç hesapta yokken, Çulha Hoca Uludağ’ın eteklerinde, Kuzu Yatağı mevkiinde şehit oldu. O Cumhuriyet Bayramı, hepimize zehir oldu.

Ertesi gün Balıkesir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından, Çulha Hocayı ebedi istirahatgâhı Kadifekale Şehitliğine defnettik.”

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Gönderi sonrasında birçok kullanıcı paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Kimi kullanıcı iddialara inanırken kimi kullanıcılar ise bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı'na alçalma yapan yolcu uçaklarının iniş rotası olduğunu; uçakların Google haritasına yansımış gölgeli bir silüet olduğunu yazdı.