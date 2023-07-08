İnegöl-Bursa siyasetçileri ve Belediye Başkanları, İnegöl'de işdünyası ile biraraya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile işadamları dernekleri ve odaları başkanları katıldı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Bu akşam iş dünyamızla bir araya gelerek mobilya şehri İnegöl’ümüzün mobilya sektöründeki üretim, istihdam, tasarım, ihracat gücü, küresel işbirlikleri, sektörel beklentileri ile ilgili taleplerini ele aldığımız oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizin marka değeri ‘İnegöl Mobilyası’ nın yurt içi ve yurt dışı pazarda yükselen değerini daha da ileri noktalara ulaştırmak için canla başla çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdüreceğiz." dedi.