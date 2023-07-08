İnegölspor’umuz, kulüp tesislerine yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak yenilenebilir enerji yatırımı konusunda Akkaşoğlu Grup ile sponsorluk anlaşması sağlandı.

Marka değeri her geçen gün artan İnegölspor’umuza kalıcı yatımın konusunda il dışından destek geldi. Muğla’da faaliyet gösteren Akkaşoğlu Grup, kulüp tesislerimize güneş enerji santral kurulumu yapacak. Kulübümüze yıllık 2,5 milyon lira katkı sağlayacak olan proje bu sezon tamamlanarak faaliyete geçecek.

Sponsorluk anlaşması için kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Osman Sevim, Yönetim kurulu üyelerimiz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Akkaş katıldı.



İmza töreni öncesi açıklama yapan Kulüp Başkanımız Osman Sevim, şunları söyledi:

“İnegölspor’umuza kalıcı yatırımlar hamlemize devam ediyoruz. Bugün Akkaşoğlu Grup firması ile yenilenebilir enerji konusunda anlaşmamamızı imzalamak için buradayız. Anlaşmamızın hemen ardından tesislerimizde çalışmalar başlayacak ve sezon içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Bu projenin bedeli şuanda 11 milyon lira civarında ve bu bedelle ilgili de kulübümüzden hiçbir şekilde maddi bir bedel çıkmayacak. Tesislerimizin çatısına ve tesislerimizin hemen yanında bulunan araziye güneş enerji üretim tesisi kurulacak. Yıllık 2 milyon 500 bin lira kulübümüze maddi katkı sağlanacak. Toplam tesis gücümüz 500 kwe olacaktır. Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Akkaş ile yaptım olduğumuz anlaşmanın kulübümüze, İnegöl’ümüze ve Akkaşoğlu Gruba hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dışarıdan gelen bir yatırımcının İnegölspor’a değer vermesi bizleri çok heyecanlandırdı. Aynı hassasiyeti bütün İnegöl’ümüzden bekliyoruz.”

Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Akkaş ise “Akkaşoğlu Grup olarak yaklaşık 12 yıldır yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye genelinde ortalama 420 adet organize sanayi bulunmakta. Bunun 320’sinde faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Şuanda 18 şantiye ve 1200 çalışanla birlikte güneş enerji santral kurulumlarına devam ediyoruz. İnegölspor’umuzu canı gönülden seviyoruz. Bu arada ben İnegöl’den evliyim. O yüzden de İnegöl’ü seviyorum. Geleceğimizi düşünüyoruz. Osman başkanım böyle bir konudan bahsetti. Bizde bu konuyu geliştirerek sonuca ulaştırmayı hedefledik. Tesisimizin toplam gücü 500 kwe olacak. Tesis toplam gücünde yatırım maliyetimiz şuanda 11 milyon lira olarak görünmekte. Toplamda 1200 adet güneş paneliyle bu tesis gerçekleşecek. Aynı zamanda arazi kısmına kurulacak olan güneş enerji santrali alt kısmı yine gençlerimize bir sosyal faaliyet alanı olarak hizmet verebilecek. Burası toplantı salonu ve soyunma odası tarzında yerlerde olabilir. Yıllık üretimimiz ortalama 600 bin kwe saat olacak. Bugünkü elektrik birim fiyat maliyetleriyle yaklaşık 2,5 milyon lira yıllık bir kazanç sağlayacak. Ortalamada 4 yıl gibi geri dönüşümünü düşünüyoruz. Burada Akkaş Grup olarak hem gençlerimize çok değer verdiğimiz için ve “İşimizde geleceğimiz” vizyonuyla hareket ettiğimiz için İnegöl’ümüze, İnegölspor’umuza bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sezon içerisinde tüm izinleri tamamlayıp, projenin de tamamlanacağını da düşünüyoruz.”ifadelerini kullandı.



Son olarak söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün çok kıymetli bir sözleşme yapılıyor. Buna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ben Osman başkanı bu yönüyle kutluyorum ve tebrik ediyorum. Yenilenebilir enerji biliyorsunuz artık dünya’nın gündeminde olan ve ülkemizin de artık her gölgesinde gerek güneş enerji sistemleri, gerek rüzgâr santralleri, gerek hidroelektrik santralleri yapılmaya devam ediyor. Bunlar ülkemiz adına çok büyük kazanımlar. Birde yatırımın geri dönüşleri de çok kısa sürelerde. İşte ifade edildi 4-5 yıl gibi kısa sürede bunlar amorti edilecek. Ben Akkaşoğlu Gruba çok teşekkür ediyorum. Burada İnegöl adına İnegölspor adına çok önemli bir adım atılıyor. Kulübünde artık yeni tesislerde önemli bir kalemi olan enerji maliyetlerin buradan karşılanması adına büyük bir fırsat doğmuş olacak. Böylesine güzel bir tesis İnegölspor’umuza kazandırıldı. Bu manada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da ben çok teşekkür ediyorum. Beraberinde şimdi hem işletmek hem de sürdürülebilir olmak çok çok kıymetliydi. Ben bu anlaşmanın çok özel ve anlamlı bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ben başta Osman Sevim başkanımıza ve Akkaşoğlu Grup olarak ta Tevfik Beye teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı olsun inşallah. Biran önce hayata geçirilmesini görmek nasip olsun inşallah.”şeklinde konuştu.