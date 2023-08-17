İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen olayda iş makinesi cayır cayır yandı.

Olay dün İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. İş makinesi temel kazı çalışması yaptığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesinden inerek durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada iş makinesi alev alev yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor.