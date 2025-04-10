Olay 9 gün önce Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir galeride meydana geldi. Motosikletle gelen 2 şahıstan biri tüfekle defalarca galeriye ateş etti. Şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganları tespit etti. 3 şahıstan 2'si yakalandı. Tüfekle ateş eden şahsın ise 1 gün önce Bursa'dan İnegöl'e gelirken otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaya karışan 2 şahıs sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT