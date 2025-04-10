“147 FİRMAMIZ KATILIM GÖSTERİYOR”

Fuar çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen MODEF Yönetim Kurulu Başkanı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı mobilya fuarları arasında yer alan MODEF’in 52’ncisini açacak olanının heyecanını yaşıyoruz. 15 Nisan’da kapılarını açacak olan fuarımıza bu yıl 147 firmamız katılım gösteriyor. Katılan her bir firmamız, İnegöl’ün üretim gücünü, tasarım vizyonunu ve kalite anlayışını en iyi şekilde temsil edecek. İnegöl, mobilya denildiğinde artık sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da bilinen bir marka haline geldi. Bu başarıda, 40 yılı aşkın süredir düzenlediğimiz MODEF fuarlarının katkısı yadsınamaz. MODEF, yalnızca bir ticaret platformu değil; aynı zamanda sektörümüzün yeniliklerini sergilediği, iş birliklerinin kurulduğu, ihracat kapılarının aralandığı stratejik bir buluşma noktasıdır” dedi.

FUARI BAKAN BOLAT AÇACAK

Uğurdağ açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bu yıl 30 farklı ülkeden 1000'in üzerinde yabancı ziyaretçiyi İnegöl’de ağırlamayı bekliyoruz. Bunun yanı sıra 20 binin üzerinde yerli ziyaretçimizin de fuarımıza yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Ziyaretçilerimiz, İnegöl mobilyasının estetik gücünü, kalite standardını ve rekabetçi yapısını yakından görme fırsatı bulacaklar. Ayrıca bu yıl fuarımızın açılışı, T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Ömer Bolat’ın teşrifleriyle gerçekleşecektir. Sayın Bakanımızın katılımı, hem şehrimiz hem de sektörümüz adına büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bizler, Modef Yönetim Kurulu ve çalışanlarımız olarak; şehrimizin mobilya sektöründeki öncülüğünü güçlendirmek, üreticilerimize yeni pazarlar kazandırmak ve İnegöl markasını dünyaya daha güçlü duyurmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. MODEF 2025’in, hem katılımcı firmalarımıza hem de ziyaretçilerimize verimli, ilham verici ve ticari anlamda kazançlı bir fuar olmasını temenni ediyor, tüm sektör paydaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.”

Basın mensuplarının “Yeni fuar alanı ile ilgili bir gelişme var mı?” sorusuna Uğurdağ, “Yeni fuar alanı ile ilgili biliyorsunuz organize sanayi alanı bölgesinde ayrılmış yerimiz var. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımızda konuşmasında buna temas etti. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz, süreç devam ediyor. Daha netleşen bir şey yok bununla ilgili. Netleşen bir şey olduğunda sizlerle paylaşırız inşallah” dedi.