Olay İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Nurbay K.(61) CNC makinesinde ahşap kesimi yapmaya başladı. O sırada makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sağ koluna çarpıp yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda derin kesiler oluşan işçi, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT