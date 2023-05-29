Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde İnegöl yine destan yazdı. Millet ittifakına tüzde 38.3 oranında fark atan Cumhur ittifakı adayı Erdoğan'a İnegöl'de kullanılan oyların yüzde 69.15'i verildi.

İnegöl'de resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları belli oldu. Cumhur ittifakın adayı 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 126 bin 35 oy alırken, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 56 bin 236 oy aldı. Buna gören İnegöl'de kullanılan toplam 182 bin 271 oyun yüzde 69.15'ini Erdoğan aldı, yüzde 30.85'ini ise Kılıçdaroğlu aldı.

İNEGÖL'DE SANDIĞA GİDENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı ilk turuna göre ikinci turda sandığa gidenlerin sayısı düştü. İlk turda İnegöl'de 187 bin 553 kişi sandığa giderek oyunu kullandı. İkinci turda ise oy kullanan sayısı 5 bin 282 kişi azalarak 182 bin 271'e geriledi.