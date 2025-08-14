Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program "24 Yılın Hikayesi" belgesinin gösterimi ile devam etti.



"Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz"

Burada konuşan Erdoğan, ufuk ve istikametinin Türk milleti tarafından çizilen ‘Anadolu İhtilali'nin 24'üncü senesini coşkuyla idrak ettiklerini ifade ederek, "Bugün; mazlum ve mağdurların yoldaşı olan, düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi, yaralı kalplerin merhemi olan AK Parti'mizin 25'inci yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakârlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz. 24'üncü senemiz, yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için ülkemiz, milletimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımız için gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Bu yola birlikte çıktığımız, bugüne kadar gönül ve kader birliği yaptığımız her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin kurucularına, Genel Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Bakanlarımıza, milletvekillerimize samimi şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde il, ilçe ve belde başkanlarımıza, kadın kolları teşkilatımıza, yönetim kurulu üyelerimize; belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize teşekkür ediyorum. Velhasıl bu yola; kalbiyle birlikte emeğini, alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine buradan şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum" diye konuştu.



"Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 yıl boyunca her koşulla yanlarında duran, karşılaşılan her zorlukta ve sınavda dua ile desteklerini kendilerinden esirgemeyen Türk milletine teşekkürlerini sunarak, "AK Parti davasını sahiplenen, gerek yurt içinde gerekse sınırlarımız ötesinde bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Yine bu vesileyle kuruluş yıldönümü programımıza özel çiçek aranjmanı göndermek suretiyle bir nezaket örneği sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum" dedi.



"Dünden beri AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan' diyorum"

Erdoğan, 24'üncü yılın kutlandığı bu günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyüttüklerine dikkati çekerek, "Türkiye Yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. ‘Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan' seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız. Kültürümüzde, kem söz sahibine aittir. Hakaretle karşısındaki küçülteceğini zanneden, sadece kendisini rezil ve rüsva eder. Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin; ne ülkeye, ne millete, ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil; çok daha çirkin, çok daha hakaretimiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir" açıklamasında bulundu.



"Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz"

Konuşmasında "CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir" diyen Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zat şunu bilsin, anlasın, hiçbir zaman da unutmasın; medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastleri düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken, biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. Burada şunu tüm kalbimle söylemek arzusundayım; AK Parti ailesi, Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine, AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, ‘önce ülkem ve memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir; bu kardeşlerimize kapımız da, kollarımız da ardına kadar açıktır. Bugün bir kez daha sizler gibi vefakâr yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, bizlere sizler gibi alnı ak, yüreği ak, çalışkan, cesur dava arkadaşları nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum."



"24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık"

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"AK Parti'mizin kuruluş müjdesini milletimize verdiğimiz o tarihî toplantıda, Türk siyasetinde açtığımız yeni sayfayı şu sözlerle tarif etmiştik; ‘Bu sayfa; diğer bütün sayfaların toplamıdır, diğer bütün sayfaların bileşimidir, diğer bütün sayfaların somut bir sonucudur. Bu sayfa; Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını, Türk siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin katılımını müjdeliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' O toplantıdan itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Bu ülkede, o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; bundan 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, gençlerimizin sahip çıkmasıyla, 14 Ağustos'tan bugüne kadar, bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık, tam aksine o umutları çoğalttık, büyüttük, güçlendirdik. Tarihi bir yatırım, hizmet, eser ve hizmet seferberliğiyle 81 vilayetimizin her metrekaresine mührümüzü vurduk."