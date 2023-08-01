İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda yanlız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay saat 09.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Özvatan sokakta bulunan apartmanın 1. Katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Nigar A.(50)'dan haber alamayan ailesi evine girdiler. Kadını hareketsiz halde gören ailesi 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri kadının ölümünü tespit ettiler.

Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.