Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BURULAŞ, otopark ücretlerine çarpıcı bir zam yaparak Bursalıları ciddi şekilde etkiledi. Yapılan açıklamaya göre, ortalama yüzde 44 oranındaki zam, şehirdeki otopark kullanıcılarını zor durumda bıraktı.

Özellikle Özlüce Bulvarı'nda bulunan BURBAK otoparkı, yeni zamlarla birlikte ilk saat ücretini 18 TL'den 26 TL'ye çıkartarak, gün boyu kullanım ücretini ise 50 TL'den 65 TL'ye yükseltti. Bu fiyat artışları, Bursa'da zaten yüksek olan toplu taşıma ücretlerine ek olarak gelince, vatandaşların cebini yakmaya başladı.

Bursa'nın farklı ilçelerinde toplam 90 açık otopark ve 7/24 hizmet sunan 9 kapalı otoparkın bulunduğu bilgisi verilen haberde, bu otoparkların günlük toplam 15.000 araç kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Özellikle şehrin merkezi noktalarında yer alan açık ve cadde otoparklarının gün boyu park ücretlerinin en yüksek fiyattan sunulduğu vurgulandı. Yapılan fiyat artışları nedeniyle, sürücülerin park etme maliyetlerinin katlanarak arttığı ve Bursalıların cebini zorladığına dikkat çekildi