TEPKİLER ARTIYOR

İnegöl’e bağlı kırsal Eymir ve Sülüklü mahalleleri sınırlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından altın ve değerli maden arama çalışmaları yapılmaya başlandı. Mahalle sakinleri siyasi partiler, STK’lar ve çevrecilerde birlikte eylem yaparak tepki göstermeye başladı. Yapılan haberlerin ardından sosyal medyada bir araya gelen çevreciler de, siyanür kullanıldığını iddia ederek MTA tarafından yapılan aramalara tepki gösterdi.



KADINLAR EYLEM YAPTI

Son olarak Eymir mahallesinde kadınlar tarafından her yıl yapılan kadın eğlencesi programı bu yıl eyleme çevrildi. Mahallelerinde MTA tarafından yapılan siyanürlü altın aramasına tepki göstermek isteyen yaklaşık 300 kadın, bugün Eymir İlkokulu bahçesinde ellerinde dövizlerle ve tek tip kıyafet giyerek tepki eylemi yaptı.



Mahallelerinde siyanürle altın araması yapılmasına tepki gösteren kadınlar, "Köyümüzün dibinde orman katliamı ve maden istemiyoruz. Bu topraklarda doğduk, burada büyüdük, burada mutlu yaşamak ve çocuklarımıza temiz topraklar, verimli ormanlar bırakmak istiyoruz. Ormanlarımızın yok olmasına ve topraklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” dediler.