Akhisar Mahallesinde meydana gelen olayda Psikolojik tedavi gören genç, bıçakla boğazını keserek canına kıymak istedi.

Olay Akhisar Mahallesi Öztekin sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören genç M. A.(26) intihar kararı aldı. Genç, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kesti. Bir anda kanlar içinde kalan genci gören ailesi, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT ERDOĞAN