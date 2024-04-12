Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Mehmet A.(41) yönetimindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak orta refüj üzerinde ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU