

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi; sürücü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza Alanyurt yeni mahalle modakent sokakta meydana geldi.

Sokakta seyir halinde olan Sürücü Murat M.(16) yönetimindeki 16 ARE 086 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklettten düşen sürücüve arkadaşı Emir S. Yaralandı. Yaralanan gençler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher yaşa