İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tarafından önceki gün ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetten men edildiğini duyurulmuştu. Kapısına mühür vurulan zincir marketlerden biri mührün üzerine ilginç bir mesaj yazdı.

MÜHRÜN ÜSTÜ KAPATILDI

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesi 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetten men edildi. Mühür vurulan zincir marketlerden biri kapısındaki mührün üzerine “Tadilat nedeni ile 3 ün kapalıyız. Anlayışınız için teşekkürler. Açılış günü 30/03/2024 Cumartesi” not asarak mührü kapatmak istedi.