Yılın 365 günü tüm ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber belirli sektöre yönelik sıkı bir denetim atağı başlattı. Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan Zabıta ekipleri, kasaplar, piliç ve tavuk satışı yapılan iş yerlerini mercek altına aldı. 101 işyeri denetimden geçerken, 11 işyerine eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulandı.

11 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zabıta Müdürlüğü olarak kasap, piliç ve tavuk satış ve işleme yapan işyerlerine yönelik kapsamlı denetim yapılmıştır. 74 kasap, 27 piliç ve tavuk satış noktası olarak hizmet veren toplam 101 işyeri kontrol edilerek denetim icra edilmiştir. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, genel düzen konularında gerekli kontroller yapılmıştır. 11 işyerine eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamasının devamında ise “Bayram öncesi farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerimiz devam etmekte olup 7/24 esaslı halkımıza hizmet vermekteyiz” denildi.