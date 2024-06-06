Pendik Belediyesinin Türkiye’nin ilk ve tek tam otomatik Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi’nde toplanan atık miktarı 100 bin tonu buldu. Toplanan atıklarla 328 bin 654 varil petrol ve 1 milyon 962 bin 750 metreküp su tasarrufu sağlanırken 1 milyon 275 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin; “Türkiye’nin ilk Tam Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’ni kurarak ayrıştırılabilir atıkları hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de çevremizi koruyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesinin 2018 yılından bu yana faaliyette olan Türkiye’nin ilk ve tek tam otomatik Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi, çevreyi koruyup atıkları ekonomiye kazandırmayı sürdürüyor. Güllübağlar Mahallesi’nde hizmet veren tesiste bugüne kadar toplanan atık miktarı 100 bin tonu buldu. Kağıt-karton, plastik, cam, metal vb. ambalaj atıkları kısa sürede türlerine göre ayrıştırarak fabrikalara gönderen tesis, bu geri dönüşüm süreciyle hem doğal kaynakları ve çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

“Gelecek nesillerin kaynak sıkıntısı çekmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Türkiye’nin ilk Tam Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’ni kurarak ayrıştırılabilir atıkları hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de çevremizi koruyoruz. Faaliyetlerimizle yurtiçi ve yurtdışında birçok belediyeye örnek oluyoruz. Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillerin kaynak sıkıntısı çekmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

1 milyon 275 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildi

Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi’nin çevreye ve ekonomiye yönelik kazanımları rakamlara yansıyor. Öyle ki toplanan 100 bin ton atık ile 328 bin 654 varil petrol ve 1 milyon 962 bin 750 metreküp su tasarrufu sağlanırken 1 milyon 275 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Aynı zamanda 15 bin ton sera gazı salınımı engellenirken 142 bin hanenin yıllık enerji tüketiminde tasarruf sağlandı.