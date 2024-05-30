İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Çeltikçi mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ferhat Ö.(31) yönetimindeki 16 BAA 457 plakalı Motorsiklet, sürücü Sebahattin E.(55) yönetimindeki

16 KRE 32 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU