Yeni Mahalle de meydana gelen komşu kavgasında kan aktı; 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Yeni mahalle Lavanta sokakta meydana geldi.

Sokakta henüz belirlenemeyen şahıslar, yaşlı adama saldırdı. Olayı gören D.A., yaşlı adamı darp eden şahısları uzaklaştırmak için araya girdi. Henüz ismi öğrenilemeyen saldırgan elindeki bıçakla D.A.(34)'yı bıçakla yaraladı. Şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın şüphelisini arıyor.

Haber Merkezi

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