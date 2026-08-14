Gürlek, faili meçhul suçların araştırılması kapsamında son 30 dosyada 35 cinayetin aydınlatıldığını belirtirken, Kırıkkale ve Kızılcahamam’daki iki soruşturmada yeni şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir evdeki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya yeniden ele alındı.

Soruşturma çerçevesinde 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer gelişme ise Kızılcahamam’da 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir cinayetine ilişkin soruşturmada yaşandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli ifadeleri yeniden incelendi.

Daha önce hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen bir şüpheliye ilişkin kararın, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik de gözaltına alındı.

Bakan Gürlek, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin ve izin takip edileceğini, faillerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.